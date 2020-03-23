台灣出現第一起安養機構的醫護人員確診案例，所幸該安養機構住民經過徹夜採檢都呈陰性。根據多項國際研究的統計，COVID-19（俗稱新冠肺炎、武漢肺炎）對老年人和慢性病患威脅最高，安養、長照機構由於住民年齡層偏高、健康狀況大多不佳且又集中，是疫情進展到社區傳播階段時，防疫工作風險最高的破口。

在22日新增案例中，首度有安養機構的護理師確診。指揮官陳時中表示，案156為本土確診個案。病患從出現症狀到確診，前後總共9天。目前安養機構有53名住民、和28名護理人員接受採檢，結果81名人員皆為陰性。目前53名住民已安置到其他機構，護理人員則一律執行居家隔離。

疫情爆發以來，中國大陸、義大利等重災區的數字都顯示，高齡族群、罹患心肺疾病、高血壓、糖尿病、免疫系統疾病的慢性病者，一旦感染COVID-19病毒後更容易演變成重症，致死率也最高。大陸死亡的病例，超過7成都是老年人。

COVID-19病毒容易讓高齡且有慢性病史的長者病情加劇。（攝影：陳德信）

美國3月初爆出疫情時，6例死亡病例全集中在華盛頓州，其中4例都落在柯克蘭市的安養中心（Life Care Center）裡。當時院內至少有50人陸續出現疑似症狀，而前來協助醫療後送的消防員和大學生志工也無法倖免，傳出不少發燒個案。美國CDC指出，每10名死亡病患中，就有8名是65歲以上的長者。

歐洲人口老化最嚴重的義大利，是目前疫情相當慘重的國家，感染死亡人數超過4千人，已高於中國。根據義大利國家衛生局ISS的統計，70歲以上族群的致死率超過35％，80歲以上更高達41％。這些病例幾乎都有慢性病史。

曾任疾管局長、現任國衛院特聘研究員的蘇益仁，在《康健雜誌》主辦的《台灣如何成為防疫大國》專家會議時指出，台灣的疫情將在4、5月進入關鍵期，而高齡人口聚集的長照與安養機構，該如何躲過大規模的感染風險，將會是下一個階段的防疫重點。

「這些70、80歲的住民經常發燒，」蘇益仁以SARS期間為例，當時北部一所醫院爆發院內感染，他發現該院特定樓層的病患，全是80多歲的老人，每個都在發燒，無法判斷是因為SARS、還是其他疾病所引起。

蘇益仁指出，長照和安養機構老病患者集中，風險特別高，「像北部地區有個床位多達4,000多床的安養機構，這類場所很容易發生群聚感染。」

資料來源：衛福部、Reuters、Vox

(中時電子報)