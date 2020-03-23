為搶攻即將到來的兒童節連假商機，劍湖山（5701）世界推出對身分證號碼217（愛一起）優惠活動，對中2、1、7三碼門票只要99元；對中其中任兩碼門票299元；對中其中任一碼門票399元，且可搭配購買「12歲以下兒童門票1元」的優惠方案。

劍湖山強調，配合兒童節加碼推出12歲以下兒童入園只需1元，須搭配399元購票方案，全國最優惠。

劍湖山表示，為提高園內遊園品質，延長兒童節連假優惠日期，自4月1日至4月6日兒童節連假期間，劍湖山世界主題樂園及渡假大飯店聯袂推出促銷活動。其中，劍湖山世界以「歡樂芬多精，幸福愛一起」為主題，率先推出身分證對號優惠活動；劍湖山渡假大飯店以「童樂假期、快意樂活」為主題，加碼推出兩大、兩小住房方案，每房2,588元，加贈2客兒童早餐。

劍湖山世界4月2日至4月6日期間，每天下午1點30分於「彩虹劇場」演出蒙古國極限特技秀；另加碼下午3點於「幸福摩天輪」前演出蒙古國嘉年華；下午4點於「G5廣場」將有驚嚇列車館長與遊客互動；4月3日至4月4日邀請偶裝表演，讓小朋友與家人一起享受美好假期。

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