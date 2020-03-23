疾管署0323記者會。(影/中視新聞)

陳時中提到了這個蛋糕，他說：「蛋糕做的很漂亮，不過因為他做了我一個頭，我還不太敢吃啦」。(上、中圖/摘自中視新聞。下圖/中央流行疫情指揮中心提供）

新冠肺炎嚴峻，經國管理暨健康學院為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領的抗疫團隊的辛勞，23日上午製作陳時中的造型蛋糕以及口罩蛋糕，並已送至衛生福利部疾病管制署。陳時中今天在記者會後特地捧起蛋糕感謝，但卻不敢吃？陳時中吐一句：「我吃自己好像有點怪怪的。」

經國學餐廚系師生自製陳時中的造型蛋糕，上頭是一個Q版的阿中部長，希望透過蛋糕能表達出防疫人員的辛勞致敬。今天中央流行疫情指揮中心例行記者會中，陳時中提到了這個蛋糕，他說：「蛋糕做的很漂亮，不過因為他做了我一個頭，我還不太敢吃啦」，陳時中笑說：「大家商量說那個頭誰要吃？」

記者會後，陳時中特地捧起蛋糕拍照，感謝學生們的心意。當媒體詢問：「部長不吃一下（蛋糕）？」陳時中一聽，馬上笑說：「我吃自己好像有點怪怪的。」他驚吐這一句話後，立刻引起現場一片哄堂大笑。

(中時電子報)