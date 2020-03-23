法國鐵路公司讓醫護人員免費乘搭列車 20:432020/03/23 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國鐵路公司將免費載送醫護人員前往抗疫。（法國鐵路公司網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國國家鐵路公司（SNCF）23日宣布，全法國醫護人員將能免費乘搭高鐵和城際列車。 SNCF此決定是回應巴黎醫院的呼籲，希望各方提供方便給那些曾受過醫療訓練的人員前往巴黎的醫院提供協助。 為加入國家抗疫行動，醫生、護士和其他醫護人員一旦獲得相關證件後，將能免費乘搭交通。由於法國疫情越來越嚴重，醫院不堪負荷，法國軍方已介入，協助把重災區的病患轉移到另外一些臨時醫院。 (中時 ) #法國 #醫院 #醫護人員 #免費 #鐵路公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 習抗疫模式 戰病毒 兼練兵 04:092020/03/20 焦點新聞 醫護人員「手拿防疫字卡」喊話 蕭彤雯：做好很難嗎？ 12:192020/03/20 娛樂 全台最大蛋品公司捐贈雞精防疫 黃敏惠大讚台灣最美風景是人心 17:072020/03/20 社會 醫護人員辛苦了！私訊一句吐心聲 炎亞綸瞬間泛淚 17:252020/03/20 娛樂 挺防疫 必勝客萬份比薩免費送醫護 18:312020/03/20 消費 知名蛋廠捐物資 老牌餐廳熄燈 04:102020/03/21 地方新聞 「哩麥趴趴走」新北警響應醫護9宮格 17:462020/03/21 社會 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 防疫變獵巫 謠言害診所停業14天 04:102020/03/22 地方新聞 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 國際熱門新聞 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 共同社：日本同意東奧延期 - 國際 新冠肺炎病患「臨終過程像溺水」！醫曝：清醒感受到將死亡 - 國際 新冠醫藥品狂被攔截 這國慘淪歐洲孤島 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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