法國國家鐵路公司（SNCF）23日宣布，全法國醫護人員將能免費乘搭高鐵和城際列車。

SNCF此決定是回應巴黎醫院的呼籲，希望各方提供方便給那些曾受過醫療訓練的人員前往巴黎的醫院提供協助。

為加入國家抗疫行動，醫生、護士和其他醫護人員一旦獲得相關證件後，將能免費乘搭交通。由於法國疫情越來越嚴重，醫院不堪負荷，法國軍方已介入，協助把重災區的病患轉移到另外一些臨時醫院。

(中時 )