新冠肺炎疫情持續擴大，秘魯緊急宣布中斷陸海空運輸，導致有台人滯留，外交部發言人歐江安今天表示，目前留在秘魯的60多位我國旅客，有人想回來，有人想繼續旅遊，外交部尊重其意願，對於想離境的國人，駐秘魯代表處將持續保持聯繫及提供必要協助。

秘魯緊急關閉交通，導致有132名台人滯留秘魯，並向外交部求救，其中72人已自費搭包機到美國，將轉機返台，剩下60人仍續留當地。

歐江安表示，留在那邊的60多位我國旅客是分散各地的，意見其實也是分散的，有人想回來，有人想繼續旅遊行程，外交部都尊重其意願，就視其需要，積極協助並努力協調中。

她說，3月19日搭乘商業包機離境秘魯共有72位國人，已順利抵達邁阿密。目前秘魯境內尚有約60多位國人，分散在秘魯首都利馬 9人、外省庫斯科市42人、阿雷基帕省 9人等人。

部分有意願搭乘包機離開秘魯的我國旅客，因分散在秘魯各地，當時秘魯國內交通無法通行，以致無法及時趕抵利馬銜接3月19日出發的包機。另有部分國人曾表達無需提前離境，盼繼續其在秘魯的行程。

歐江安指出，目前秘魯已無商業班機起降，對於想離境，因故未能搭上19日包機的國人旅客，我駐秘魯代表處仍將持續保持聯繫及提供必要協助。我駐處將持續努力，比照第一架包機的前例，共同與旅行社、航空公司及秘魯相關單位等繼續協調，以期能儘快協助國人順利離境。

(中時 )