44歲國標舞女王劉真心臟主動脈瓣膜狹窄開刀，住院到開刀歷經45天病逝，辛龍一度傳出「想不開」，讓吳宗憲和余天都相當不捨。辛龍對劉真愛之深讓人動容，之前Ken邀辛龍演出《練愛iNG》時，正是辛龍和劉真最幸福的時候。

阿Ken受訪時表示和他們夫婦倆一起吃飯，看到的盡是幸福美滿，強烈感受到他們夫妻間的恩愛，相處時有開心和歡笑，每次看到他們都超開心的，辛龍曾和他說，在家裡他不用做任何事情，並強調世界上最開心、最美的事情，就是坐在家裏的角落，然後看著老婆劉真在他面前，就算只是從客廳走進廚房，再從廚房走回客廳，他都覺得是世界上最美好的事。

辛龍為了劉真付出一切，和劉真從戀愛到結婚生女，看在所有朋友眼中都羡慕，也是圈內恩愛夫妻的典範，這樣的幸福心境，卻從劉真因心臟主動脈狹窄動手術後，完全改變了，原本不願放手的辛龍，也只能放手，但他和劉真相處的幸福美麗的景象，留在所有朋友心中。

「國標女王」劉真病逝北榮享年44歲 吳宗憲哽咽曝辛龍「撕心裂肺」

(中時電子報)