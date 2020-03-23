潘逸安抱著女兒一同入鏡，紀錄瘦身成果。（艾迪昇傳播提供）

8點檔戲劇小生潘逸安身高180公分，先前懶得運動又好吃美食，一度吃肥到86公斤，結果對戲女星無意間吐露「你臉很大」，連電視台長官也當面規勸「要瘦一點」，雙重打擊再加上女兒出世，需要多賺奶粉錢，才讓潘逸安下定決心剷脂，花5個半月魔鬼訓練，恢復到74公斤標準身材。不過老婆顯然還不滿意，見他偷閒躺在沙發，會幽幽地說：「還要演戲嗎？我看只能演別人老爸。」

潘逸安剛出道時只有71公斤，年輕時仗著新陳代謝良好，天天吃好料，「有陣子胃口被養大，隔了3、4個小時就會肚子餓，可以1天吃5餐」，10年過去不自覺胖了15公斤。有回開拍新戲，試裝被電視台長官撞見，長官劈頭就說：「你要瘦一點，衣服才穿得好看。」一旁某女星正擔心戲服顯胖，見到潘逸安喜出望外，開心說：「有你在我就放心，你臉大就會顯得我比較瘦。」接連刺激讓潘逸安決心瘦身。

他過去曾試過激烈節食減重，白天只吃2個三明治、一個蛋餅、一杯咖啡，晚上就靠水果果腹，雖有成效，但卻無法長期支撐體力。他後來找上專業教練，進行高強度訓練，1週鍛鍊6天，每天早晚各跑10公里，中午健身2小時，加上減少碳水化合物攝取，花了快半年減重12公斤。他對成果頗為滿意，開心進攝影棚，將瘦身成果記錄下來，笑說：「等以後女兒長大，我要拿出照片跟她臭屁，我也是有過好身材。」

成功瘦身後，潘逸安自覺整個人精神不少，對展露身材也比較有信心，他苦笑說：「我演這麼多戲以來，不知為什麼總和床戲很有緣，但每回看到劇本又要裸肉，我都得向導演求饒，讓自己能穿背心上鏡頭，但現在應該就不用了。」不過他的好身材卻過不了老婆那關，每次察覺他想偷懶，就殷殷告誡：「身為藝人要有羞恥心才行。」催發他踏出家門運動的動力。

(中時 )