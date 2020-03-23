因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，鈺齊-KY（9802）應證交所要求，23日公布自結今年元月合併營收10.64億元、年減13.71％，但因元月營業毛利率26.3％及營業利益率17.9％，均高於去年同月，本期淨利1.71億元、年增58.33％，EPS0.98元，高於去年同期0.72元。

鈺齊強調，集團2020年春夏鞋款訂單，仍將較2019年同期大幅成長，2020年前半段的秋冬季鞋款接單態勢，亦屬正向樂觀，預估公司接單總量將再創新高。

鈺齊表示，在經營團隊推行多品牌接單、產能擴增及分散產區策略等經營方針下，集團2019年旗下越南廠產能占比42％，首度超越大陸廠產能占比34％，躍居集團最大製鞋基地。

展望今年營運，鈺齊旗下大陸廠今年度產能占比，將由去年度的34％再降至30～33％；越南廠今年度產能占比，由去年度的42％再提升至45～48％；柬埔寨廠今年度產能占比，將由去年度的24％再提升至25～28％，使得東南亞廠已成為集團製鞋基地的營運重心。

(工商 )