眼見經濟振興方案遲未定案，股市又掀恐慌賣壓，聯準會(Fed)周一緊急宣布加碼寬鬆貨幣政策，購債量化寬鬆(QE)規模從原本計畫的7,000億美元，直接拉高為無上限，另外對企業提供的多項紓困貸款也有3,000億美元。

紐約聯準銀行緊接著宣布購債方案細節，其中本周起每個工作日將斥資750億美元購買美國公債，花500億美元購買房貸抵押證券。

(工商 )