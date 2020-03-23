Fed再出招 祭無限量QE 21:132020/03/23 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眼見經濟振興方案遲未定案，股市又掀恐慌賣壓，聯準會(Fed)周一緊急宣布加碼寬鬆貨幣政策，購債量化寬鬆(QE)規模從原本計畫的7,000億美元，直接拉高為無上限，另外對企業提供的多項紓困貸款也有3,000億美元。 紐約聯準銀行緊接著宣布購債方案細節，其中本周起每個工作日將斥資750億美元購買美國公債，花500億美元購買房貸抵押證券。 (工商 ) #Fed #QE #購債 #無限 #眼見 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－全球陷恐慌 美股面有難色 04:102020/03/19 證券．權證 《國際金融》本月來第2度，澳洲央行降息1碼 12:332020/03/19 財經 柏南克與葉倫建議Fed擴大權限 購買企業債 19:102020/03/19 財經 對抗疫情衝擊 歐銀灑7,500億歐元購債 21:112020/03/19 財經 英國央行宣布降息 加碼購債 23:262020/03/19 財經 美、英、歐央行救市 ECB大手筆購債 英再降息 04:092020/03/20 財經要聞 柏南克與葉倫發聲 建議Fed擴增權限買企業債 04:102020/03/20 全球財經 新聞早班車》降息1碼 推台版QE注資中小企業 07:312020/03/20 政治 對抗疫情衝擊 英國央行將加速收購公債 09:122020/03/20 財經 Fed降息救市越救越慘 原因在這裡 17:002020/03/23 財經 財經熱門新聞 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 Fed無上限灑幣救市無效？ 美股開盤重挫逾350點 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 新手別慌 先用限價＋ROD就好 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。