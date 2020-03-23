外交部指出，因新冠肺炎蔓延，希臘政府已採取若干措施，包括關閉所有餐廳、咖啡館、酒吧、圖書館、博物館、電影院、理髮院、賭場、購物中心及主題公園等、關閉與鄰國阿爾巴尼亞及北馬其頓之海陸空運輸、中止與義大利及西班牙之所有航班、關閉各級學校14天、禁止超過60人參加之運動集會及設施直至2020年3月24日、暫停舉辦千人以上之各項藝文活動，以及禁止民眾出席境內各項運動賽事直至3月22日等。

希臘政府已於3月18日宣布，自即日起至4月18日止，除因工作或家庭緊急需要者外，禁止歐盟會員國公民以外之外籍人士入境，其獲准入境者均須居家隔離14天。

新冠肺炎疫情蔓延全球，外交部已將全球各地旅遊警示都列為紅色，呼籲國人避免前往。自希臘返國者，入境後須居家檢疫14天。

國人在希臘境內倘遇急難需要協助，請即撥打我駐希臘代表處緊急聯絡電話：+30-695-1853-337（希臘境內請直撥：06951853337）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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