渣打銀行23日公布最新數據，3月份中國中小企業信心指數（SMEI）自上月的歷史低位元回升至49.6，顯示企業商業活動尚未回復正常；但「預期指數」則反彈至54，回到50的基準線以上，反映企業對短期前景預期有所改善。

路透報導，渣打資料顯示，3月中國中小企業信心指數（SMEI）自2月40.5的歷史新低回升至49.6，雖然「經營現狀指數」仍處在46.2的收縮區間，但相對2月的31.3的歷史低點顯著回升，顯示經營已有復甦，惟速度較慢。至於「預期指數」則由2月的45.8回升至3月的54。製造業3月起恢復擴張，但其他所有行業則繼續收縮。

報告稱，防疫措施干擾業務運作，繼續對中小企業帶來不利影響，銷售依然疲弱，目前的訂單水準只及正常水準的約53％，較2月的46％略有上升。產能利用率仍處52％的低水準，2月只有42％。

儘管勞動力逐漸恢復正常，但需求疲弱已為制約復工復產的主因。報告稱，受訪的中小企業預期，在沒有明顯提價下，首季的營收將下跌12％，而上月調查時他們的預期跌幅為43％。

渣打報告指出，中國的中小企業的財務狀況仍然偏緊，但惡化情況有所緩和。調查顯示，企業剩餘現金及應收帳款周轉這兩項指標持續減少及放慢；企業現金流可維持超過五個月的營運。銀行並以歷來最快的速度增加對中小企業的貸款，但貸款利率保持不變，未來銀行或需要提供更優惠利率才能確保中小企業經營無虞。

(工商 )