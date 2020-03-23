為升（2231）23日經董事會通過去年度財報，2019年合併營收約40.95億元、年增1.77％，營業毛利率50.6％，高於2018年度48.39％，但因營業利益降低與營業外淨支出增加，使得稅後盈餘逾9.77億元、年減10.12％，EPS8元，低於2018年度9.03元。

為升董事會也決議2019年度盈餘分配案，每股擬配發股息6.8元，及配股0.2元，合計每股股利7元，股東會預定6月9日召開。

(工商 )

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