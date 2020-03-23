為升2019年EPS8元 低於2018年度9.03元 21:132020/03/23 工商 劉朱松 、彰化 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為升（2231）23日經董事會通過去年度財報，2019年合併營收約40.95億元、年增1.77％，營業毛利率50.6％，高於2018年度48.39％，但因營業利益降低與營業外淨支出增加，使得稅後盈餘逾9.77億元、年減10.12％，EPS8元，低於2018年度9.03元。 為升董事會也決議2019年度盈餘分配案，每股擬配發股息6.8元，及配股0.2元，合計每股股利7元，股東會預定6月9日召開。 (工商 ) #為升 #年度 #EPS #每股 #日經 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》疫情恐慌籠罩，日經指數晨收跌0.74％ 12:502020/03/19 財經 《日股》恐慌賣壓出籠，日經指數收跌1.04％ 16:142020/03/19 財經 文學看現代 經濟不平等入題 18:302020/03/19 生活 台灣百和去年度EPS5.11元 創歷史次高 20:412020/03/19 財經 《股利-金融》元大期擬配息3.2元創高，去年EPS 4.89元 12:332020/03/20 財經 旺旺友聯產險配息0.88元 配股0.5元殖利率逾8％ 17:492020/03/20 財經 東陽擬配息1.8元 殖利率近6.7％ 16:312020/03/23 財經 由田去年每股盈餘6.09元 現金殖利率高達7.94％ 16:302020/03/23 財經 鈺齊-KY自結元月EPS0.98元 高於去年同期0.72元 21:122020/03/23 財經 益張去年度EPS3.05元 每股擬配發3.5元股息 21:132020/03/23 財經 財經熱門新聞 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 華爾街追捧卻淪毒藥 金融巨獸綁住散戶一同等死？ - 財經 Fed無上限灑幣救市無效？ 美股開盤重挫逾350點 - 財經 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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