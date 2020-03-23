全球商用置物設備廠益張（8342）23日經董事會通過2019年度合併財報，去年度合併營收12.7億元、年減12％，稅後盈餘1.02億元、年減10％，EPS3.05元，低於2018年度的3.43元。

益張董事會也決議通過2019年度股利，每股擬配發3.5元現金股利，包括盈餘配發每股2元；另以資本公積，每股配發1.5元，以3月23日收盤價每股41.5元計算，現金殖利率8.43％。

值得一提的是，益張受惠於高毛利商用設備類產品比重提升、自動化製程效益提升毛利率，及原物料採購整合降低成本等因素，使得2019年度合併毛利率19.8％，高於2018年度的17.6％。

益張指出，應用於醫療照護、倉儲物流領域的高附加價值產品，2019年累積銷售比重，由2018年的10％，再提升至15％，銷售金額更是增加了31％；同時，特殊金屬材質（不銹鋼及鋁合金）的應用擴大，這些高毛利產品，經過近幾年的深耕經營，2019年已取得成果，因此，公司決定2019年第四季開始，針對置物架量大且適合的客戶對象，將擴大置物架系列產品的銷售。

益張所有生產基地，都位處於台灣，供應鏈亦集中在台灣，在中美貿易戰及新冠肺炎疫情議題上，都是處於有利競爭條件的位置，因此，經過長期的洽商，今年將有美國區域目標客戶的置物架系列轉單效應。

以益張擅長在效能提升及大量生產成本管控經驗下，預期此項目毛利率，將朝公司平均數靠攏，再搭配商用設備類產品維持穩定成長狀態下，對於今年回復到營運成長趨勢，將可樂觀期待的。

益張指出，公司採行穩健階段性營收成長策略，在維持獲利基礎後，才會進行下一階段營運規模擴張。在歷經近三年的產品結構、客戶結構調整，及自動化生產效能提升，公司已做好下一階段營運成長的準備，因此，今年將是重新回到營運成長趨勢的一年。

因去年的中美貿易戰，及今年的新冠肺炎疫情，讓益張處於有利的營運位置，有望在今年營收及獲利聯袂成長。

(工商 )