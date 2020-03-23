新冠肺炎疫情擴散全球，導致民生、娛樂各方面都受到負面影響。台灣確診病例破百之後，許多娛樂產業更是面臨重大挑戰，台北市東區知名夜店OMNI為因應疫情，宣布自即日起將「暫停營業」，應是台灣首間大型夜店因為疫情影響而暫時關閉。粉絲們都相當不捨，紛紛喊話「等你們回來」!

23日晚間，東區知名夜店OMNI於臉書粉專張貼公告「為落實防疫，保護國人的身體健康，OMNI自即日起將暫停營業，進行全面消毒與硬體升級。在此呼籲大家配合政府政策，進行自主健康管理，以減少醫療負擔。請與我們一同向第一線防疫人員獻上最誠摯的感謝：台灣有您們，真好！」至於何時恢復營業，則暫時沒有計畫，只能等待疫情早日過去。

OMNI宣告暫停營業。

東區知名夜店OMNI時常請來知名DJ表演，廣受許多電音樂迷喜愛。

OMNI因為時常請來包括Alan Walker、Brooks等知名DJ表演，廣受許多電音樂迷喜愛，粉絲得知停業消息都相當不捨留言「等你們好了，下次再去」、「了不起～～～負責」、「終於看到第一家了」。另外，先前警方也逮到一名應居家檢疫的三重男子在OMNI狂歡，因此也有粉絲留言「請向那位擅自違反檢疫規定的男子提告！」、「 請貴公司對那位確診男提民事賠償」。

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(中時電子報)