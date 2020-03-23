新冠肺炎疫情延燒，我國政府為讓民眾都有口罩可戴，推行「口罩實名制」，確保平均分配口罩資源，遏止民眾搶購囤貨，對比一些其他國家根本買不到口罩或是天價來說，台灣算是做得非常出色。近期有網友看到西班牙一個口罩價錢被炒到破萬元，納悶為何台灣能生產，其他大國卻不行；有專業網友跳出來解惑，「這種低階製造業他們（歐美）早就不做了」。
有網友在PTT提問，不解連台灣這樣的小國都可以自產口罩，怎會在西班牙口罩被炒至破萬高價，網友發文詢問，「西班牙缺口罩缺到爆炸一個炒到一萬元。不過我很疑惑，台灣小小一個國家都能自己做了，為啥其他國家不行？照理說他們資源都應該比台灣豐富啊」？
這名網友認為，歐美各國也能自行生產口罩，話題一出，吸引不少人加入討論，有專業網友回文解答，「歐美人工成本高，這種低階製造業早就外包出去了」。
網友指出，製造口罩在台灣也算是夕陽產業中的夕陽產業，而歐美人工成本高，除了少數製造業的，其他基本上通通都外包出去了，若要找機器，可能只能找得到60年前的，「除了特殊規格或賠錢燒，不然在全球化下，成本根本不可能打得贏亞洲」！
該名網友也說，新冠疫情讓全球重新審視全球化帶來的問題，但口罩未來較可能變成戰備庫存，備夠幾個月的緊急應需就好，而台灣口罩國家隊雖然光榮，但等疫情過去，還是要面對口罩產業毛利低等問題。
他也補充說明，這次新冠肺炎疫情造成全世界都淪陷，才注意到「口罩」的重要性，所以待疫情過後，各國勢必會審視口罩產業去留，和仍有製作口罩的國家該如何面對轉型的問題。
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(中時電子報)
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