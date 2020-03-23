2008年金融危機爆發後，全球金融市場走入長達11年的低利率環境，嚴重影響金融體系，為了滿足固定收益需求，這段期間銀行發展出一套結構性商品，讓追求穩定收益的散戶以及為了拉高報酬率也提高風險的對沖基金綁在一起，如今全球金融市場面對劇烈震盪，散戶恐怕要一段時間才能會意識到資產價值狂跌的嚴重性。

據《華爾街日報》報導，美國銀行、花旗、法國興業銀行這些年來推出一種「風險回收」(risk recycling)機制，這使得11年來的牛市多出幾10億美元的業務，持續推高這些資產所帶來的報酬率。這套機制將全球股票指數以及蘋果、亞馬遜等大型科技股，包裝成能穩定低配息的收益憑證，再透過亞洲的金融機構販售給亞洲散戶。

接下來，這些銀行再將與指數波動連結的衍生性金融商品販售給對沖基金，藉此降低股票、選擇權商品的風險，若銀行想要販售更多這類商品，就得不斷持續這個循環。

這類商品被銀行聲稱，可以在低利率環境追求穩定報酬率，這些發行的銀行更可以在這些憑證追蹤的股票觸及某項門檻後，提前出場，這使得投資人可能賠光本金以及利息，也就是說，這類商品只能在穩定成長的市場生存，可說是避險低、波動率高。

由於2008年金融危機後，銀行為了降低選擇權的風險，透過與複雜的指數波動率連結的商品，提供給追求優於市場報酬率的對沖基金，這也是今年來投行將越來越多資金擺在對沖基金的原因之一。

然而，新冠肺炎疫情爆發，與指數波動率高度連結的商品受到嚴重衝擊，芝加哥證券律師Andrew Stoltman指出，購買這些商品的亞洲散戶恐怕要等到4~6周之後才能明白市場發生什麼事情。

從對沖基金投資組合配置來看，股票比重從上月19日的47%下降至37%，債券、現金的資產配置比重從14%提高至30%。但從過去市場出現過10次大幅修正來看，股票配置比重仍算高，基於這些原因，高盛認為投資人仍會持續拋售股票。

(中時電子報)