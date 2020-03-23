在台北時間23日晚間8時許，美《福斯新聞網》報導稱，美國新冠肺炎確診病例超過35000例，成為僅次於中國大陸與義大利的全球疫情第3嚴重的國家。

據《福斯新聞》報導，23日美國新冠病毒病確診例數已超過35000例，使其成為世界上感染數量第3高的國家，僅次於中國大陸與義大利。美國目前新冠病毒的死亡人數達到471人，亦高居世界第6。

美國衛生官員表示，隨著檢測越來越廣泛，新冠病毒病例將會快速增加。目前美國所有50個州都有確診冠狀病毒病例，其中紐約的案件數量最多，為近17000例，光是周一的報告的確診數量比前一日激增37.4％。另外，華盛頓確診數量第2高，為1996例。

報導說，各州與市政府已開始採取越來越嚴格的管制措施以遏制病毒擴散，許多企業和餐館關閉、學校停課，居民們被告知要留在家裡盡量不要出門。下令居民不要出門的州包括加州、紐約、新澤西、伊利諾州、康涅狄克州。

加州的新冠病毒患者人數近日快速上升，已達1812人，居美國第4高；排名第3的是新澤西州，確診總數為1914人。

目前義大利的確診病例已達59138，死亡人數為5476人。最嚴重的中國大陸雖有81454例確診病例，但死亡人數的比例相對少了許多，目前為3274人。

(中時電子報)