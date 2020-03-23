新冠肺炎疫情全球蔓延，4月將於屏東舉辦的全國中等學校運動會，是否該如期舉辦？屏東縣長潘孟安23日在與中央流行疫情指揮中心視訊會議時，建請中央審慎評估是否延期。教育部希望採高標準的閉門比賽進行，指揮官陳時中則請教育部與縣府再研議舉辦的必要性。

新冠肺炎疫情影響全球大型運動比賽舉行，包括體育界盛事，日本東京奧運能否如期舉辦都未定，即將到來的全中運是否該延期也引發討論。17日潘孟安與教育部體育署、衛生福利部代表宣布全中運如期舉行，並採影音開幕及閉門賽事，周邊活動與開幕表演都暫緩辦理。

不過近日新冠肺炎全球病例數不斷攀升，全中運有來自全國的選手、教練共1萬6000多人，大型群聚活動的壓力非常龐大。潘孟安在23日中央流行疫情指揮中心會議視訊連線，向指揮官陳時中反映地方憂慮。

潘孟安質疑，「5月舉辦的全大運都延期了，4月18日的全中運不能延嗎？」全中運若要續辦，屏東縣所有的旅館一定額滿，恐無法提供防疫旅館收容安置個案，需請中央協助提供集中檢疫場所。

教育部回應，全大運尚未確定是否延期，全大運沒有學生升學權益問題，但全中運有。目前全中運不涉及升學的賽事項目已延期，但攸關學生升學權益，招生入學制度等項目仍繼續辦理，也一定採取高標準的防疫措施。

像之前HBL（高中籃球聯賽）、HVL（高中排球聯賽）都採閉門賽方式處理，不開放民眾和家長進入。陳時中表示，教育部和縣府再討論評估全中運舉辦的必要性，若確定要續辦，地方防疫旅館或檢疫壓力比較大，中央會以集中檢疫所方式，協助賽事順利辦理。

(中時 )