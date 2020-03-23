蘋果公司基於新冠疫情重創產能，上周對美國、中港台大中華地區及新加坡，祭出iPhone、iPad等產品的限購令，每人限購2台。但23日蘋果官網已移除限購聲明，允許消費者一次下單10台以上，不過部分iPad及MacBook機型的限購令未解除。

(工商 )