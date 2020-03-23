疫情發燒 紐西蘭祭封國令 21:302020/03/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭的新冠肺炎確診人數暴增1倍以上，總理阿爾登（Jacinda Ardern）23日宣布全國進入最高警戒。未來48小時內，餐廳、酒吧、咖啡館等非必要服務、學校、辦公室一律關閉，超市、診所、藥局等不受影響，紐國民眾全體自主隔離，封國令生效後持續4周。 (工商 ) #全國 #紐西蘭 #封國 #非必要 #發燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 要求券商人員少出國 證期局每周控管名單 18:502020/03/19 財經 疫情延燒衝擊就業 科技業徵才仍熱烈 23:262020/03/19 財經 全國兩會何時開 視地方補開狀況 04:092020/03/20 焦點新聞 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 全球旅遊警示亮紅燈 非必要勿出國 17:452020/03/20 政治 麥擱問啦 全球旅遊都亮紅燈！ 23:452020/03/20 財經 大馬封國黃明志回家 怕空機場藏喪屍 04:102020/03/21 娛樂新聞 出入境人數減少 陳宗彥籲避免非必要旅遊 14:402020/03/21 生活 獨／品冠憂心大馬疫情！急籲「別出門、別心存僥倖」 19:432020/03/23 娛樂 方泂鑌「回家」影片藏彩蛋！封國第六天呼籲別亂跑 19:422020/03/23 娛樂 國際熱門新聞 這個罪犯確診 美國人全都怒了 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 新冠肺炎病患「臨終過程像溺水」！醫曝：清醒感受到將死亡 - 國際 紐時：疫情加劇美中分歧與對抗 - 國際 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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