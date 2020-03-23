紐西蘭的新冠肺炎確診人數暴增1倍以上，總理阿爾登（Jacinda Ardern）23日宣布全國進入最高警戒。未來48小時內，餐廳、酒吧、咖啡館等非必要服務、學校、辦公室一律關閉，超市、診所、藥局等不受影響，紐國民眾全體自主隔離，封國令生效後持續4周。

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