載客需求因疫情崩潰之故，韓國廉價航空易斯達航空（Eastar Jet），成了韓國首家取消所有航班的航空公司。該公司表示，自24日起至4月25日，暫時停飛國內航班。自日本對入境的韓國旅客強制實施14天隔離後，易斯達本月就中斷飛亞洲的國際航線。

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