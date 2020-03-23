韓國廉航易斯達航班全砍 21:112020/03/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 載客需求因疫情崩潰之故，韓國廉價航空易斯達航空（Eastar Jet），成了韓國首家取消所有航班的航空公司。該公司表示，自24日起至4月25日，暫時停飛國內航班。自日本對入境的韓國旅客強制實施14天隔離後，易斯達本月就中斷飛亞洲的國際航線。 (工商 ) #韓國 #航班 #易斯達 #廉航 #全砍 也許您會感興趣 推薦閱讀 赴北京航班 將先分流至津冀蒙 04:092020/03/19 焦點新聞 北京入境新規 一律到指定處隔離 04:092020/03/20 焦點新聞 國際航班分流 津蒙晉共承擔 04:102020/03/20 兩岸要聞 韓國瑜如果改這點總統能選上嗎？網感嘆：這是一體兩面的 07:592020/03/20 政治 前女團轉行更火辣！襯衫大開「飽滿半乳」彈出來 14:552020/03/20 星光 國泰港龍4至5月減班96％客運量 僅保留15航點 14:492020/03/20 兩岸 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 16:302020/03/20 財經 疫情衝擊旅遊需求 國泰航空4到5月將削減96％客運量 20:182020/03/20 財經 留在高雄只會被羞辱 陳揮文建議：韓國瑜選2022台北市長 12:082020/03/23 政治 因應疫情 AirAsia提供4／30前出發乘客更彈性的飛行選擇 15:252020/03/23 財經 財經熱門新聞 華爾街追捧卻淪毒藥 金融巨獸綁住散戶一同等死？ - 財經 川普砸2兆、Fed灑幣僅能止痛？ 專家揭美股還得跌15％ - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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