工會官員指出，新冠疫情大流行航班銳減下，加拿大最大航空公司加拿大航空（Air Canada）擬解雇5,000多位空服員。加航旗下廉價航空Rouge，也將裁減3,600名職員及空服員1,549人。此裁員計畫在4月前生效，約6成空服員飯碗不保。

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