加航擬解雇逾5,000位空服員 21:102020/03/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工會官員指出，新冠疫情大流行航班銳減下，加拿大最大航空公司加拿大航空（Air Canada）擬解雇5,000多位空服員。加航旗下廉價航空Rouge，也將裁減3,600名職員及空服員1,549人。此裁員計畫在4月前生效，約6成空服員飯碗不保。 (工商 ) #空服員 #加航 #解雇 #工會 #官員指出 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》前球員工會總裁驚爆：5成球員感染 10:042020/03/19 體育 NBA有一半球員感染！球員工會高層大爆料 18:402020/03/19 體育 女歌手4個月爆肥10公斤 曝面試新加坡航空祕笈 02:452020/03/20 娛樂 共體時艱！ 機師工會同意華航延後發1億飛安獎金 13:202020/03/20 生活 獨／華航董座謝世謙：無薪假是最後的選擇 13:182020/03/20 生活 CBC News：加航將裁員逾5千人 14:392020/03/20 財經 停飛國際線並「暫時」解雇2萬人 澳航執行長：可以轉去超市上班 15:042020/03/20 國際 發薪沒問題！華航不會倒 04:092020/03/21 財經要聞 華航因應新冠病毒疫情實施配戴口罩及登機前量測體溫措施 17:122020/03/21 財經 機組員憂成防疫破口 指揮中心：排班間隔5天以上 15:522020/03/22 生活 財經熱門新聞 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 Fed無上限灑幣救市無效？ 美股開盤重挫逾350點 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 新手別慌 先用限價＋ROD就好 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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