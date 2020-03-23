日本電信公司KDDI周四啟動5G服務 21:112020/03/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本電信公司KDDI宣布，26日（周四）啟動5G服務，不限流量吃到飽，月租費8,650日圓（約台幣2,400），以吸引想體驗影音及線上遊戲飆速快感的消費者。對手NTT Docomo與軟銀的5G服務也將於本周開跑，NTT Docomo的100GB流量收費7,650日圓（約台幣2,100），軟銀則是原有客戶多付1,000日圓（約台幣279）即可升級5G。 (工商 ) #日圓 #約台幣 #電信公司 #KD #DI 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》疫情恐慌籠罩，日經指數晨收跌0.74％ 12:502020/03/19 財經 疫情中逆勢成長！亞馬遜單周調薪2次 加班費狂漲 13:112020/03/22 財經 周五搶反彈危險啊…專家8字救散戶 17:152020/03/22 財經 匯率期貨暨選擇權趨勢專欄－避險當道 日圓逢低承接 04:102020/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 華爾街追捧卻淪毒藥 金融巨獸綁住散戶一同等死？ - 財經 川普砸2兆、Fed灑幣僅能止痛？ 專家揭美股還得跌15％ - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 狂灑錢沒效！4大產業皆空 爆企業慘況逼近金融危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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