日本電信公司KDDI宣布，26日（周四）啟動5G服務，不限流量吃到飽，月租費8,650日圓（約台幣2,400），以吸引想體驗影音及線上遊戲飆速快感的消費者。對手NTT Docomo與軟銀的5G服務也將於本周開跑，NTT Docomo的100GB流量收費7,650日圓（約台幣2,100），軟銀則是原有客戶多付1,000日圓（約台幣279）即可升級5G。

(工商 )