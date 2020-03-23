大陸啤酒大廠華潤啤酒23日舉行2019全年財報線上會議。財報顯示，2019年，該公司的綜合營業額為人民幣（下同）331.9億元，按年增長4.2％。淨利潤13.12億元，大幅增長34.3％。展望未來，2020年初疫情對銷量造成的衝擊，可望在下半年恢復正常。

界面新聞報導，分品類看，2019年華潤旗下的中高檔啤酒銷量較上年同期增長8.8％，整體平均銷售價格上漲2.8％。主要得益於華潤積極轉型進攻高級啤酒市場，以及華潤收購喜力中國業務。

2019年4月29日，華潤啤酒以23.55億港元完成對喜力中國業務的收購，據華潤啤酒CEO侯孝海表示，目前喜力中國業務已整合完畢，收購後帶來的業務存量增加，也帶動華潤2019年業績增長。

財報顯示，自收購到財報期末，喜力中國貢獻了約11.39億元的營業額和1.45億淨利潤，占綜合營業額的約3.4％。此外，華潤也於2019年4月和7月分別推出了旗下的高端新品，進一步帶動旗下中高端啤酒銷量增長。

展望未來，財報稱疫情衝擊不少酒吧、餐廳和夜店的生意，連帶影響酒類銷售。2020年截至2月29日的2個月，華潤的綜合營業額及淨利潤分別較上年同期下跌26％和42％。

不過該公司表示，目前包括華潤武漢工廠在內，公司旗下所有工廠都已經復工。侯孝海表示，按照目前疫情發展態勢，預計餐飲在4月逐漸恢復經營、5月恢復正常；夜店、酒吧則會相對更推遲一些。疫情對華潤的影響將從4月開始減少，下半年預計完全恢復。

(工商 )