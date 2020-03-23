因性侵案被判23年監禁，才剛入獄的美國著名電影製作人哈維·韋恩斯坦，被爆新冠病毒檢測呈陽性，並且引起美國人公憤。

有當地知情官員向媒體透露，紐約州文德監獄有2名囚犯的新冠病毒檢測呈陽性。但當地主管監獄部門的負責人稱，出於隱私相關法規，他們不能透露確診者姓名，但該監獄中確實有2名囚犯的檢測結果呈陽性。

而根據《環球時報》引述當地媒體報導指出，因性侵案被判23年監禁的著名電影製作人哈維·韋恩斯坦，被爆新冠病毒檢測呈陽性。然而，相比他確診一事，美國民眾更關心的卻是：在很多重症患者都得排隊等待檢測時，為什麼他能馬上得到檢測？

但相較於韋恩斯坦這種大人物確診，美國民眾不約而同地把注意力放在了這事上：為什麼一個性侵罪犯能馬上接受檢測，而其他百姓還得排長隊？

有民眾表示：「我一個出現症狀的孕婦朋友，無法得到新冠病毒檢測，為什麼韋恩斯坦居然能被檢測？他們該把這人隔離起來，不該把寶貴的檢測浪費在他身上。」

此觀點引來不少同病相憐的其他網友，他們紛紛表示，自家年邁且症狀持續很久的老母親，也沒得到檢測機會。「我們需要一個答案」，其中一個網友在評論中寫到。

另外，憤怒的美國民眾也爆料說，前幾天，NBA湖人隊、籃網隊的球員，在沒有症狀的情況下，全隊接受了檢測。有人諷刺，「看樣子，他們已經給所有NBA球員做檢測了，當成功人士真好。」「美國國會快來查查，為什麼這些人能優先檢測，其他重症患者卻得苦等著。」

據報導，韋恩斯坦目前正在文德監獄接受關押和隔離，此地距離紐約市中心約6小時車程。在待審期間，韋恩斯坦一直被關押在利克斯島監獄，也曾因高血壓和胸痛，被送往紐約市貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）。但截至目前，仍未有確切消息證明他是在何處感染了病毒。

截至美東時間3月22日18時，美國新冠肺炎確診病例已超過33073例，其中僅紐約州就達15777例，占全美確診病例近一半。

(中時電子報)