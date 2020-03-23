里約奧運自由車金牌、現年28歲的英國著名自由車手史金納(Callum Skinner)在個人推特上針對東京奧運是否如期舉辦，言詞犀利的砲轟國際奧會(IOC)主席巴赫不肯聽取運動員的心聲，繼固執又傲慢，而且不是第一次了。

史金納在2004年看到雅典奧運的時候開始迷上運動，並且選擇了自由車為志向，2012年因為脖子淋巴瘤而錯過了祖國舉辦的倫敦奧運，2016年和隊友在自由車男子團隊競速項目勇奪金牌，2019年2月成為全球運動員協會的重要成員，這個協會成立目的就是幫助所有運動員發聲，而該協會今日發表聲明，希望東京奧運能夠延期舉辦，對於巴赫要等到四周後才做出最後決定的表達強烈的不滿，「這是不負責任的做法，絲毫不尊重運動員的看法。」

史金納在先前接受《路透》訪問時表示，外界經常誤解運動員的免疫力比普通人還要強，尤其是奧運選手，總以為他們百毒不侵，其實不然，運動員也是人，我們和其他人一樣，也會生病和受傷。

史金納怒罵巴赫，違反了奧林匹克的運動精神，而且這不是他第一次沒有站在運動員的角度來看待事情，這一次他明顯錯誤失敗了！

(中時 )