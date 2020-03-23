尹正京戲被讚比女人還女人。（愛奇藝台灣站）

黃曉明讚佘詩曼漂亮擔心被拐走。（愛奇藝台灣站）

黃曉明看戲落下男兒淚。（愛奇藝台灣站）

佘詩曼為黃曉明大吃醋。（愛奇藝台灣站）

由黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演的《鬢邊不是海棠紅》，3月20日開播即引轟動，豆瓣評分緊跟《延禧攻略》，黃曉明飾演的程二爺，聽尹正唱戲時內心獨白詮釋令人動容，黃曉明、尹正還因此躍上微博熱搜。尹正飾演的商細蕊，京劇扮相美艷眾人，詮釋絕代風華楊貴妃嫵媚不已，一段鄒氏伸舌咬手絹千嬌百媚，讓佘詩曼飾演的二奶奶嘆：「比女人還女人！」總監製于正也上傳花絮力讚：「拍這段戲時尹正一氣呵成，沒有用替身。」網友好評：「太美了，撩死我，今天就要娶他」、「色藝雙絕當場斃命」。

黃曉明在《鬢邊不是海棠紅》飾演癡迷京劇、俊逸倜儻的商人「二爺」程鳳台，在聽商細蕊唱戲時的內心獨白，將孤獨、無奈對命運的不甘拿捏到位，令觀眾狂讚「對黃曉明演技改觀不少」。他與佘詩曼搭檔飾演夫妻互動趣味，佘詩曼因戲台女子而吃醋，狠捏他大腿，黃曉明霸氣一把抱起佘詩曼到床上：「我媳婦可是關外第一美人，誰能比她漂亮，不小心就怕被拐跑了！」遭佘詩曼笑油嘴滑舌，黃曉明則蓋起棉被要佘詩曼知道什麼是油嘴滑舌。戲外佘詩曼也逗趣的在微博虧起黃曉明飾演的二爺：「長點心吧！家有嬌妻，切莫貪戀紅塵。」

劇中精緻的服裝、造型、美術場景受讚賞，總監製尹正過去曾透露《鬢邊不是海棠紅》將比《延禧攻略》更細緻，劇開播更證實團隊花了許多心力製作，京戲場景以一比一搭棚打造、道具古董更力求真實，服裝用了兩百多套，其中有一百多套是為戲訂製，每套從繡花線至紋樣都是由綉娘一針一線繡製花費數月完成，光佘詩曼的一件戲服因刺繡工程複雜工程時長達三個半月之久。尹正的造型請來專業的京戲化妝老師操刀，因需花費較長時間化妝，憶起當時拍攝笑虧：「從早上7點化妝，9點開始拍再到凌晨兩點，靈魂出竅！」

(中時 )