美國德州的國家能源監管機構和美國頁岩生產者，正計劃與OPEC開始協議統一削減石油產量的會談，這是一個前所未有的舉動，但跌跌不休的油價，現在逼得美國油商也必須準備同步減產協議。

OPEC秘書長穆罕默德·巴金多（Mohammed Barkindo）週五與德州鐵路委員會（Texas Railroad Commission）的三名委員之一賴安·西頓（Ryan Sitton）進行了討論，隨後又與頁岩氣高層進行了會談。德州鐵路委員會成立於1891年，但早不再監督鐵路，而是負責監管德州的石油和天然氣行業。在過去的幾十年中，它還設定了該州的石油生產率。但實際上，自1970年代以來，這個委員會就沒有發揮過它的功能。

西頓告訴英國《金融時報》，在沙烏阿拉伯和俄羅斯之間的討論中，德州可以提出減少供應量，作為「我們可以討價還價的籌碼」。

西頓表示，在1970年代以後，美國一向對石油生產採取放任態度，但是，新冠肺炎的爆發和石油需求的下降意味著必須採取緊急措施。

西頓說：「我不會與OPEC進行未獲授權談判，這最終取決於川普總統。」 「我提供給他的是，如果他想達成交易，……我們德州人也是很會談生意的。”

消息人士稱，巴金多還與產能較高的幾位頁岩油生產商的高層進行了交談，其中包括先鋒自然資源公司。

但並非所有美國生產商或委員會成員都同意西頓的提議。鐵路委員會主席韋恩·克里斯蒂安（Wayne Christian）在一份聲明中說：「儘管我對保護德州石油的想法持開放態度，但作為自由市場的保守派，我對這種方法持保留態度。」

他說，該委員會40多年來沒有強制按比例減少供應，並且缺乏處理該過程的技術能力。這個想法也遭到美國最大的石油遊說團體美國石油學會的抨擊，其成員包括埃克森美孚（ExxonMobil）等超級巨頭以及規模較小的獨立生產商。

PI高級副總裁Frank Macchiarola說：「我們認為模仿OPEC是錯誤的方向。最終，我們認為配額最終會損害高效生產。」。他敦促美國進行外交斡旋。

知情人士說，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）將在未來幾天與沙烏阿拉伯國王舉行對話，並敦促他取消沙烏地與俄羅斯的油價戰。

能源部官員說，能源部長丹·布勞萊特（Dan Brouillette）已經與沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲·本·薩勒曼親王進行了對話，討論價格暴跌。美國本週表示，將購買7700萬桶國內原油以供政府庫存，而川普政府則尋求國會批准，斥資30億美元購買這些原油。

(中時電子報)