越南政府宣布從23日起禁止外籍人士入境、國際航班降落，而駐台北越南經濟文化辦事處23日發信給中華航空與長榮航空，否認有禁止國際航班降落規定，並希望兩家公司能繼續提供卓越旳服務與方便給相關旅客。

華航對此表示，公司並沒有停飛越南，胡志明與河內航線會視情況安排航班。在台越之間提供最多航班的越捷航空，本月22日開始停飛台灣，其在台總代理金遠東旅行社則指出，越捷是暫定停飛到4月24日；越竹航空與越南航空則在本月9日與18日相繼停飛台灣。

駐台北越南經濟文化辦事處在給華航及長榮的信中指出，感謝兩公司過去提供的服務，相望兩公司繼續對越南的公民提供飛航服務，方便他們返國。

該處表示，越南並沒有禁止越南公民回國，也沒有要求越南公民入境時須持有任何海外任務的證明文件。只要持有有效的護照及機票，越南公民均可搭乘班機返回。

越籍航空公司指出，華航與長榮能夠持續提供台越之間航班，主要是靠兩公司在航空貨運方面長期耕耘所建立的基礎，載客量不足的時候，還能靠著客機機腹載貨收入支撐必要的開支。

越南目前僅是限制外籍旅客不能入境，並未限制國際航班不能降落。

(工商 )