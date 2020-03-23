經濟部23日在臉書上發文表示，上周（3/16～3/22）台灣製造的口罩每天平均產量，已經正式突破1,200萬片，預計下下周可望達到1,300萬片的最大產量，也因過去兩批購買92台口罩機後，後續將考慮增設N95口罩機。

經濟部次長林全能23日受訪指出，台灣口罩機第一批已經完成交機，且已經大量生產，第二批口罩機也將在本周五全數交機，相關技術人員都已經出動進行機台調校，希望用最快的速度讓口罩機能發揮最大產能。

至於後續是否會再增加新的口罩機，經濟部次長王美花則說，目前醫療用口罩數量已經可以滿足國內需求，但近期因防疫讓N95口罩戰備數量減少，不僅在醫療院所有在使用，有時機場防疫人員也會使用N95口罩來保護，因此規劃下一波可能採購N95的製造機。

而要買多少台或如何生產，經濟部官員透露，過去N95口罩的生產可以透過多班制來提高產能，現階段還在盤點所需數量，若未來有缺口，經濟部就會啟動採購程序，可望比照前兩批口罩機的遴選模式進行，不過現在談採購還太早。

(工商 )