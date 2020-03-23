新冠肺炎快速蔓延全球，美、歐地區繼大陸後成為重災區，金管會也緊盯金控全球曝險狀況。金管會23日公布，截至108年第四季國內金控海內外曝險數字，整體海外曝險達19.62兆元，較上季新增1.06兆元新台幣，其中，主要來自投資貢獻，109年未實現投資獲利攀升到近2000億元（1974.36億元）的高峰，但業者認為今年在疫情衝擊下，恐不會再有這麼好的光景。

107年受全球股災衝擊，金控海外投資大虧1,471億元，出現了這項統計有史以來的最大帳上虧損金額，但到了108年因為海內外資本市場表現佳，股、債齊揚，金控一雪前恥，投資獲利亮眼。

據金管會統計，108年第4季金控海外投資帳大賺近2,000億元，連續四季創新高；國內投資未實現利益也在台股屢創新高下，首度破3,000億元，未實現利益高達3,155.42億元，國內外合計則首度突破5,000億元，達5129.78億元，均寫下歷史新高紀錄。

金控業者指出，去年在中美貿易戰開打下，大陸經濟下行風險增加，可明顯看到金控在大陸的放款第二季後逐季下滑，去年第二季還有7500億元，但第三季放款下降到7,331億元，到了第四季放款更減少到7,159億元。在「投資」部份，雖然整年呈現減損，但未實珼虧損已逐季縮小，今年在新冠肺炎疫情延燒的情況下，不管是在投資、放款都還是會趨於謹慎。

前十大海外投資市場，除了大陸外，全數都持續獲利。其中，美國市場未實現利益有956億元最多，其次是英國的未實現利益161億元，就連受到反送中事件衝擊的香港也有24.54億元的未實現獲利，僅有大陸出現未實現虧損46.75億元。

據金管會統計，海外曝險前十大為美國、大陸、英國、香港、法國、澳大利亞、日本、加拿大、南韓、墨西哥。其中，對前三大國曝險就占整體海外曝險達5成，對美曝險達5.89兆、大陸達2.63兆、英國1.1兆元新台幣。

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