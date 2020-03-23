新加坡23日新增加54起新冠肺炎病例，再創單日新高，目前累計病例已超過500起，達509起。新增54例中，48例屬境外輸入，除了一名23歲紐西蘭籍女子，其餘47人都是新加坡居民和長期居留證持有者。

據新加坡聯合早報網站報導，自本周五（27日）上午9時起，所有入境新加坡的新國公民、永久居民和長期居留證持有者，都必須提呈健康申報表，才能通關。新加坡移民與關卡局23日傍晚宣布，公眾可在抵境前3天內，透過官方網站的電子入境卡（SG Arrival Card）服務填寫並提交申報表。

移民局說，新規定是為了減低出現境外輸入病例的風險，當局將根據全球冠病疫情局勢適時作出探討。當局也提醒，未預先提交健康申報表的訪客，須在關卡完成填寫，可能導致通關時間延長。

另據報導，新加坡13個雇主因為工作場所沒設定安全距離被勒令停工，另外8個被要求進行補救。新加坡人力部23日發布新聞，當天首日突擊檢查發現上述雇主沒有實施保持安全距離的措施，過失包括沒有在會議室標示出一米安全距離、辦公桌之間沒有隔開一米距離等。

當局還提醒雇主應儘量讓員工在家辦公，就算因工作所需無法這麼做，也應錯開工作時間，減少員工之間的接觸。

新加坡副總理兼財政部長王瑞傑說，冠病疫情對該國經濟造成沉重打擊，呼籲新國民眾堅強團結以渡過艱難時期。王瑞傑本周四（26日）將向國會提呈補充預算案。這距離今年的政府財政預算案聲明僅僅五周。王瑞傑說，這是該國首次在預算案通過不久便提出補充預算案，反映了局勢在過去幾周如何迅速惡化。

(中時 )