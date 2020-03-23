新冠肺炎疫情延燒，和泰興業今（23）日宣布，捐贈百台大金空氣清淨機給桃園市政府，以具體行動，支持政府防疫。

台灣夏普2月初率先捐贈250台夏普自動除菌離子空氣清淨機給新北市政府之後，和泰興業有感於新冠肺炎疫情蔓延至全球的嚴重威脅，捐贈百台大金空氣清淨機給桃園市政府，由桃園市長鄭文燦代表受贈。

和泰興業指出，這次捐贈的大津空氣清淨機經過第三方專業實驗室測試，大金空氣清淨機獨家「閃流放電」技術，可產生具有強效氧化分解力的高速電子，可有效除菌99.9％的諾羅、流感病毒、黴菌及大腸桿菌、除塵涵蓋灰塵、霧霾、花粉及過敏原等，高效濾網對PM0.3去除率高達99.97％，除臭可以除醛、菸味、廢氣及有害化學物質。

桃園市市長鄭文燦表示，桃園市政府受贈的100台大金空氣清淨機，將用於密閉的空間，其中75台分配給市內各非營利幼稚園、另外25台分配給市內各圖書館，讓長時間在室內空間的幼童及大眾，都享有室內好空氣。感謝和泰大金空調以實際行動支持防疫，守護民眾健康。

和泰興業執行副總經理林鴻志表示，抗疫期間，全國上下一心共同守護國人健康是最重要的事，和泰大金空調致力於創造美好人生祥和社會的企業願景，能夠為國家盡一份心力，更是企業應有的責任，也期望更多的企業加入共同抗疫，一起度過這艱難時期。

和泰興業指出，和泰興業除守護民眾健康外，也守護第一線醫護人員健康，陸續捐贈閃流放電空氣清淨機給台大醫院、台安醫院、台北榮總與台北醫學大學附設醫院、耕莘醫院、輔大醫院及胸腔病院等各大醫療院，在防疫期間與最重要的醫護人員並肩作戰。

(工商 )