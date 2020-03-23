根據中央疫情指揮中心3/19起宣布除特殊需求申請獲准者，非本國籍一律禁止入境，本國籍入境須全面進行14天居家檢疫，使得入境居家檢疫人數每日至少有上萬人返台。桔子商旅 響應政府防疫推出「家人互換」專案，除了落實勤洗手、戴口罩、每日自主測量體溫、加強環境消毒，電梯每小時以酒精拭等防疫動作，更鼓勵返台的居家檢疫者回家自主隔離，讓健康的家人以1,000元起入住「桔子商旅」。
桔子商旅希望即日起推出「家人互換」住房專專，凡入住全台4家桔子商旅（台北開封店、台北館前店、台北林森店、台中公園店），連續入住14天每房每日1,000元，未住滿14天，每房每日1,299元，每房皆限住2人。
桔子商旅表示，旗下各旅店皆位於捷運、高鐵或火車站，步行約10分鐘皆可抵達，豐富的生活機能及交通便捷之優點，讓居家自主隔離的您能更安心更放心，眷屬家人也能住的舒適自在。
(工商 )
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