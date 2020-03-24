湖南省鳳凰縣一名55歲男子，將一名16歲少女囚禁在自家房間內的地洞24天，期間還恐嚇對方，強行發生性關係。法院19日一審判男子死刑，剝奪政治權利終身。
根據《紅星新聞》報導，事發於 2019年2月13日，龍姓男子駕車搭訕在路邊等車的16歲少女，少女上車後，心懷不軌的龍男強行將少女綑綁、封口，以各種暴力方式控制少女，並以鐵鍊將少女銬上後，囚禁在自家房內的地洞中，期間更以槍殺、電擊等方式，威脅少女和他發生性關係，少女共被囚禁了24天，直到3月9日才被救出。
湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院19日作出一審判決，龍男以暴力手段脅迫少女和他發生性關係，其行為構成強姦罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身；且龍男非法持有手槍，依非法持有槍支罪被判處有期徒刑兩年；數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失，共計人民幣8萬餘元（約台幣34萬）。
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(中時電子報)
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