2名日本人涉嫌將安非他命鑲進一幅錶好框的風景畫中，企圖從名古屋中部國際機場走私，X光機掃瞄都沒檢查出來，卻被海關職員識破。這是日本首度查緝到將安毒鑲進晝中的走私案。

中京電視台等日媒報導，去年11月從英國寄到日本的國際郵包內，有一幅畫被中部機場海關發現暗藏玄機，畫中竟藏了550多公克的安非他命，末端售價相當於3千300萬日圓（約台幣920萬元）。涉嫌走私的是東京江戶川區的2名公司職員尾形哲央、金子友貴，2人被逮捕後都否認涉嫌。

名古屋海關23日公布了用來走私的繪畫的複製品，以及從畫中取出的安非他命。那幅畫長60公分、寬40公分，是描繪海上浪花的風景畫，安非他命隨著畫釀進塑膠製的畫板裡，Ｘ光線檢查時都沒被發現。海關職員在拿畫時，查覺到畫的重量似乎有問題，故將晝搗碎取出安非他命。

海關指出，最近走私安毒的手法大多是將安毒混進其他的物品中，在取出時為了不讓安毒摻雜雜質，必須要有特殊的技術，故日警和海關懷疑，這起安毒走私案背後可能有大型的走私組織涉嫌。

(中時電子報)