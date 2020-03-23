劉真曾與媽媽一起出席公益活動飆舞。（報系資料照）

「從我5歲穿上第一雙芭蕾舞鞋，就註定了小女孩一輩子的愛戀！」劉真曾在她經營的YouTube《劉真美麗說》影片中自白：「舞蹈對我是生命中不可或缺的， 大家因為舞蹈而認識我，我卻是透過舞蹈更認識這個世界。我最喜歡跳舞時的自己，那是我最真實的自己」。她曾說過：「我的叛逆、我的堅強都給了舞蹈！」當年她為了全心鑽研熱愛的國標舞，放棄銀行高薪工作，還因此與不諒解她的父母冷戰長達1年半。

劉真5歲開始學芭蕾舞，從此離不開舞蹈，直到國中開始有升學壓力，媽媽希望她以課業為重，為了能持續習舞，她跟媽媽約定好每次段考都要前十名，考上師大附中後，才漸漸放棄跳芭蕾。當劉真考進政治大學時，因為看了兩部電影、開始對國標舞產生興趣，便一腳踏進國標舞的世界，還成為國標社副社長，開始過著練舞、比賽的生活。

大學畢業後，父母希望劉真去銀行上班，不希望她再接觸舞蹈，雖然照著意思去做，但劉真內心備感痛苦，她一心想辭職全心投入舞蹈，家人卻持反對意見，某次生病仍堅持練舞，媽媽哭著求她別去，最後她還是哭著出門。為了追求自己最愛的跳舞，從小乖巧的劉真和父母冷戰長達一年半，後來約法三章，達成「父母不金援、兩年內要看到成績」的約定，她抱著破釜沉舟的心，放棄銀行鐵飯碗，開始過著練舞、教舞和四處比賽的日子。

她曾回憶那段時光，坦言「非常辛苦」，身上不但常常傷痕累累、經常要做復健，天生嬌滴滴的嗓音還會被質疑專業度，但她沒有臉回家和父母哭訴，獨自將所有苦楚往肚裡吞，直到有天接到電視台的電話，邀請她在《綜藝大哥大》中與劉德華共舞，外形漂亮柔美的她一舞成名，大量節目邀約接踵而來，成為她踏進演藝圈的契機。

(中時 )