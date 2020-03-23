中央氣象局表示，今晚（23）到明天（24）清晨受東北風影響，清晨各地低溫落在18至22度左右，白天起東北風將減弱，氣溫回升，環境轉東風，但東半部仍然有雨。

氣象局臉書上提到，今晚到明天清晨依舊受東北風影響，清晨各地低溫18至22度；明天白天東北風減弱，氣溫回升，北部、東半部地區高溫約25至27度，中南部仍可達29、30度。

氣象局指出，降雨方面，降雨偏向東半部地區，部分區域有大雨的可能，北部山區也可能飄雨，中南部地區維持多雲到晴。另外，直到周三為止，風場都偏東風，伴隨水氣從臺灣東邊海面移入，屆時迎風面的東半部地區天氣較不穩定，部分地區由於對流移入，有局部大雨的機率，北部山區亦有局部短暫陣雨。

氣象達人彭啟明也在臉書《天氣風險》上說明，周三到周五將回溫，天氣明顯偏南風、偏熱且穩定，周六、日又有另波鋒面報到，天氣將轉有雨且溫度下降。

(中時電子報)