受到新冠肺炎的全球疫期，原訂於7月舉行的2020東京奧運極有可能無法辦成，這對日本政府來說是個極大的難題，最明顯的就是經濟損失，根據關西大學名譽教授宮本勝弘（Katsuhiro Miyamoto）的計算，要是奧運會推遲或是取消，至少損失4.5兆日元(約1.25兆新台幣)。

宮本勝浩擅長研究「體育經濟」，他最近推算，若東奧停辦，包括觀眾消費、企業贊助、電視轉播權利金等，損失就達到3.4兆日元(9500億新台幣)，若再加上觀光旅遊的周邊效益，損失也達4.5兆日元(1.25兆新台幣)。就算延期一年，情況會好一些，但是額外支出的場館、選手村的維護管理費也會增加，相關損失達到6400億日元(1784億新台幣)。

宮本勝浩表示，經濟損失是指體育比賽被推遲或取消產生的額外成本，另外還有附帶的額外損失，這就是原本因比賽進行而擴張的外在經濟活動，包括觀眾、遊客來到時，所需要的花費，比如住宿、旅遊、參觀等等。

歷史上，曾發生過3次奧運取消事件，分別是1916、1940、1944年，都因為世界大戰爆發而取消。其中1940年的奧運會，主辦方正是日本東京，不過，當年日本軍部要擴大軍事演習，主動對國際奧委會放棄主辦權，轉由芬蘭赫爾辛基替補。然而，隨後歐洲也爆發全面戰爭，赫爾辛基奧運也是辦不成。假如今年的奧運會確定停辦或順延，將是有史以來首次因全球疫情而無法如期舉行的奧運會。

(中時電子報)