美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）早些時間受訪透露，美國民主、共和兩黨針對大規模的經濟刺激方案幾乎達成共識，這與先前美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的言論一致，加上美國聯準會(Feed)宣布，只要美國政府需要，將「無上限」購入美國公債以及抵押貸款證券，激勵美指期由黑翻紅，一度大漲逾400點。美股周一(23)開盤大跌361.4點、暫收18,812.54點，指數一度拉回，隨後跌勢一度來到665點。

截至台北時間23日晚間9點50分，道瓊指數下跌367.67點或1.92%、暫收18,806.31點；標普500指數下跌60.53點或2.63%、暫收2,244.39點；那斯達克指數下跌71.82點或1.04%、暫收6,807.7點。

Pantheon Macroeconomics的創始人兼首席經濟學家Ian Shepherdson表示，美國聯準會實施的QE行動將影響美國國會接下來的決策，目前國會政在審議川普政府2兆美元的紓困計畫，若該法案能順利通過，將協助美國經濟在今年第三季從暴跌開始反彈。

(中時電子報)