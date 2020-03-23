新冠肺炎疫情大流行，強制隔離、禁足等措施讓不少人壓力沉重。重災區的美國紐約州20日下令全州禁止外出，當晚紐約市曼哈頓高級住宅區就傳出有人輕生。外界紛紛揣測可能與最新發布的隔離政策有關。當地居民憂心，恐有更多人難抵疫情及禁足令帶來的精神壓力，選擇輕生。

據報死者是一名64歲男子。大廈一位居民表示︰「我出來抽個菸，就聽說有人想不開。你得有強大意志才能撐得過隔離期，對未來的不確定性讓人生畏。」

警方稍後證實死者身分是賀曼（Robert Herman），曾於2013與2015年各出版一本攝影集，在業界備受尊重。他留下的字條寫著：「這怎麼讓人享受人生？」

紐約州州長郭謨20日宣布，自22日起禁止所有聚會，並要求所有非必要業務的僱員需留在家中，影響州內1900萬居民。

警語：

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時 )