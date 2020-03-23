軟體銀行周一宣布將變賣4.5兆日圓（約410億美元）資產，為買回2兆日圓自家股票和降低債務等財務需求籌措資金。連同3月中宣布5,000億日圓買回計劃，最終將合計買回45％流通在外股票，為其歷來最大買回規模。

軟銀股價周一飆漲18.6％收3,187日圓，創近12年來最大單日漲幅。

雖然軟銀3月15日宣布5,000億日圓買回計劃，但買回資金透過舉債而來，惹來市場對軟銀債務壓力變大的負面看法，因此對當時股價沒發揮激勵作用。

軟銀執行長孫正義說，變賣資產後能強化公司資產負債表並大幅削減債務。

外界認為軟銀接連宣布大舉買回自家股票計劃，主要承受激進派的對沖基金大股東艾略特（Elliott Management）要求改善股東報酬的壓力。

軟銀表示將在未來4個季度裡執行這次資產變賣與買回計劃。其3月中宣在的5,000億日圓買回行動將在明年3月15日前完成。

軟銀沒有說明將賣掉哪些資產，但強調變賣資產所得，除了買回自家股票外，還會用來償還債務、贖回公司債和增加現金儲備，強調公司股價被低估。

(工商 )