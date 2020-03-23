越捷航空雖已自22日起暫時停飛台灣，但是國內航線持續飛行，公司祭出「SKY COVID CARE」安心保險方案，凡於2020年3月23日至6月30日搭乘越捷航空國內航班之旅客，若於起飛日30天內確診感染新型冠狀病毒COVID-19，不論感染源頭，皆可向越捷航空申請越南盾2千萬，約2.5萬台幣，至最高越南盾2億，約25萬台幣的保險補助。

越南旅客從台灣搭機回到越南，很多需要轉國內航班回到家鄉，越捷航空表示將會投入數百億越南盾來支持「SKY COVID CARE」安心保險方案；同時，越捷以年輕現代機隊及專業的空服員提供安全的飛航服務，其所有乘客及空服員將接受最完善的防疫措施，以確保旅客能安心享受飛航。

旅客們僅需於購票時依照越捷航空條款與細節提供相關資訊，並遵守越捷航空、越南衛生部及相關單位防疫準則與法規，即可享有「SKY COVID CARE」安心保險方案。

更多「SKY COVID CARE」安心保險方案細節可洽越捷航空官方網站www.vietjetair.com. 或撥打客服專線+84 1900545475查詢。

越捷目前飛台灣航班暫時停航至4月24日為止。

(工商 )