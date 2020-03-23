王品集團繼啟動「安心專案」，祭出最高規格「店內」防疫措施後，即日起「聚 北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌、全台共37家門店同步推出全品項外帶服務，開放讓消費者現場點餐外帶不內用，或可撥打門店電話先點餐後，再到店取餐，外帶自取還享有85折優惠，不另收取服務費。

王品「聚北海道昆布鍋」主打北海道昆布湯頭，適合搭配各種食材涮煮，推薦搭配「鮮魷海鮮拼盤」套餐，內含精選鮮魷、魚片等五款海鮮，外帶折扣優惠後不到350元。

王品「青花驕」麻辣鍋以頂級保鮮「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，去年更推出全台唯一綠色麻辣鍋青麻椒肥牛鍋，以重慶江津九葉青花椒為鍋底核心，延伸出嶄新的麻辣鍋型態，給消費者鮮麻香甜的品鍋體驗。門店亦販售雙人商業套餐（限週一～週四），折扣優惠後不到800元便可雙人享受，標榜在家也能輕鬆圍爐。

(工商 )