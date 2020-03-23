「國標女王」劉真病逝北榮享年44歲 吳宗憲哽咽曝辛龍「撕心裂肺」

國標舞女王劉真在22日病逝於台北榮總，享年44歲。面對劉真的離開，辛龍一時難以接受，不僅已經超過20小時未對外曝光，就連吳宗憲、余天及邱瓈寬23日前往辛龍家討論劉真後事時，他們也特別擔心辛龍現在的身心狀況，直到晚間6點，都不見辛龍踏出大門一步。

余天、吳宗憲、邱瓈寬23日前往辛龍家中與他討論劉真後事後，順便安慰辛龍的心情，結果辛龍的狀況十分不穩定，一時還無法接受劉真離開的事實，最後3人經過一番勸說，仍然沒辦法打開辛龍的心結，3人走出大門時更是一臉凝重，怕他會做出不可挽回的傻事。每個月的22日，原先是劉真與辛龍的戀愛紀念日，又稱為「雙雙日」，只要到了這天，辛龍會特別準備一個小蛋糕和劉真一同慶祝，沒想到這次的雙雙日卻是劉真離開人世的日子，也難怪辛龍一時難以承受這個事實。

辛龍一時難以接受劉真離開的事實（圖／翻攝自辛龍臉書）

從劉真離世後，辛龍已經在住家神隱了20個小時，辛龍的住宅位於信義區，地上有30層，地下有4層，坪數小至60坪大至115坪，每一層有4到5個住戶，門禁相當森嚴，該大樓也相當重視住戶隱私。身為辛龍老闆的吳宗憲，也代替辛龍在23日下午召開記者會，短短的12分鐘內，吳宗憲多次泛淚表示辛龍有想不開的念頭，想要跟劉真一起離開人世，他也在記者會中轉達辛龍目前的狀況，「撕心裂肺」，透露出辛龍真的是深愛著劉真。

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(中時電子報)