中央研究院有4人確診新冠肺炎，院方今天晚間證實，有一位確診者曾在12日晚間使用體育館設備約2小時，不過院內專家認為不用擔心。中研院明（24）日啟動居家辦公要點，同仁若有同住親友在過去14天入境，應居家辦公2周。

中研院今天在官方網站公告，有一位確診同仁在3月12日下午會議之後，於晚間6時30分進入體育館，約晚上8時25分離開，但無法確定使用那些設施；其他3位確診者3月12日後都沒有到過體育館，且4位都未到活動中心用餐。

有一位確診者使用體育館設備2個小時，引起院內同仁恐慌。不過中研院專家認為，「若該實驗室確診同仁當天被感染，幾小時之內，病毒未充分發展，未具有傳播力，請同仁不必過於擔心」。

中央疫情中心今天證實，中研院4位確診者中，有人又傳染給1位院外人士。不過中研院表示，直接接觸者已被隔離，但若同仁認為仍有風險，或身體不適，請主動向主管說明理由，核准後居家辦公。

另鑑於近期新增確診案例多為境外移入個案，且未來兩周為關鍵時期，中研院決定從明天開始，院內同仁若有同住親友在過去14天入境者，應居家辦公2周（自該名家人入境日起算）。

(中時 )