西濱交流道封閉改道行駛路線圖。（高公局提供）

為鼓勵民眾提前掃墓，公路總局今年首次在清明連假前一週的六、日（3月28日、29日），推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，共有90條路線提供平日優惠票或原價85折。

公路總局表示，共有14家公路客運業者配合，提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠。

公路總局建議，民眾清明連假出遊，可搭乘「台灣好行」客運路線，可享電子票證半價優惠，共有39條路線可選擇。

公路總局強調，目前已增加客運場站及車輛清潔消毒次數，民眾可安心搭乘。

公路總局預估清明連假路況，4月1日下午開始出現返鄉車潮，風景區車潮集中於4月2日至4日上午，祭祖掃墓車潮預估4月3日上午至4日或5日上午，西部返回工作地車潮預計4月5日晚間陸續出現。

預估省道易壅塞路段，包括：台9線蘇花公路、南迴公路、台61線西濱快速公路等，及銜接高速公路的路段、重要觀光熱點鄰近路段等，建議用路人出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路APP」查詢。

(中時 )