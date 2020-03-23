法國衛生部周日（3月22日）宣布，在至少七個歐洲國家發起一項歐洲臨床試驗，以測試包括羥氯喹在內的抗新冠病毒的四種實驗療法，該測試將涉及共3200名患者，其中至少800名法國患者。

負責法國醫學研究的法國國家健康與醫學研究院聲明，這一大規模測試的四種治療方法將包括以下藥物組成：瑞德西韋（remdesivir），洛匹那韋（lopinavir） 組合利托那韋（ritonavir），這兩種是用於艾滋病病毒的抑制組合藥物，以及羥氯喹（hyroxychloroquine）。

該所表示，“計畫包括3200名歐洲患者，參與國包括比利時，荷蘭，盧森堡，英國，德國和西班牙和法國，也可能還有其他國家，其中法國將對至少800名住院及在重症監護室的新館肺炎患者進行這一測試”。

法國廣播公司引述衛生負責人所羅門在新聞會的話指出，在目前狀況下迅速進行這一試驗非常重要。

儘管氯喹作為抗瘧疾藥物對新冠病毒的效力仍有待科學評估，但自周日以來，法國政界尤其是右翼開始增加施壓，要求快速推使用廣氯喹治療新冠肺炎。此前法國傳染病專家迪迪埃•拉烏爾教授（Didier Raoult）在馬賽進行的臨床測試顯示鼓舞性成效，但僅是對24名患者進行的抽樣測試，法國參議院右翼共和黨黨團主席魯特勞（Bruno Retailleau.）表示：“我們並不等待學術界的目標，即標準化、學術性的以及風險研究規則等等，“也許應該只是醫院處方中使用，還能有什麼危險呢？人已經快要死了”

感染了新冠病毒的義大利共和黨人尼斯市長 埃斯特羅西周日也向電台表示“希望我們信任”拉烏爾特教授。對此法國衛生部長韋蘭周六說，已要求將拉烏爾特教授的研究更大範圍地在其他醫院由其他的獨立研究團隊進行同樣的測試。他認為這是非常有必要的，因為“世界上沒有任何國家可以根據這一項測試研究就授予治療的許可”

(中時 )