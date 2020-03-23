週一，石油期貨漲跌不一，美聯準會（Fed）釋放了另一輪貨幣刺激措施後，美國基準價格走高。隨著包括美國在內的世界各國進一步限制活動以減緩冠狀病毒大流行的勢頭，布倫特原油價格仍處於較低水平。

參議院對美國的一攬子救助計劃缺乏共識，這也給被認為具有風險的石油和其他資產帶來了壓力，股指期貨暗示華爾街大幅走低，這與全球股市持續下滑相吻合。

西德州中質原油四月份漲期貨漲41美分，或2.2％，至每桶21.34美元。5月布倫特原油跌2.34％全球基準原油價格下跌1.17美元，或4.3％，至每桶25.81美元。

美聯儲周一宣布，將購買無限數量的美國國債和抵押支持證券，以支持金融市場的運作。

同時，新冠肺炎大流行打擊了全球需求的雙重打擊，並且由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的價格戰而導致產量增加的前景仍對原油構成壓力。

「油顯然無法逃脫這種壓力，很明顯，更嚴格的旅行限制將對全球石油需求產生影響。」ING的分析師在一份報告中寫道，「但目前尚不清楚的是，鑑於事情的發展速度，我們在石油需求中會看到多少緊縮。」

(中時電子報)