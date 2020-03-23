新冠肺炎疫情持續升高，全球經濟活動恐加速惡化，加上美國振興方案傳出卡關，猶如驚弓之鳥的市場投資信心隨即潰散，全球股市又面臨慘遭黑色星期一股災洗劫危機，聯準會(Fed)再度緊急救援，宣布量化寬鬆(QE)擴大為無限量購債。

眼見經濟振興方案遲未定案，股市又掀恐慌賣壓，Fed周一緊急宣布擴大救市措施，其中購債量化寬鬆(QE)規模從原本計畫的7,000億美元，直接拉高為無上限，另外對企業提供的多項紓困貸款也有3,000億美元。

紐約聯準銀行緊接著宣布購債方案細節，其中本周每個工作日將斥資750億美元購買美國公債，花500億美元購買房貸抵押證券。

Fed連連出招，但市場投資信心依然脆弱，原本重挫超過4％的歐股雖從低點反彈，但英國股市接近中午時仍下跌2.2％，德國大盤跌1.6％，法國股市挫低1.4％，Stoxx 600泛歐股市指數挫低1.8％。

華爾街股市跳空開低後震盪走低，道瓊工業指數大跌逾550點或2.9％，來到18,620點，標普500與那斯達克指數分別重挫2.7％與1.6％。

亞股周一倒地，除了日股逆勢上漲外，其餘跌得慘兮兮，韓國與澳洲股市重挫逾5％，新加坡大盤暴跌7.4％，泰國股市狂瀉超過9％，印度大盤崩挫逾13％。

原本市場寄予厚望的美國經濟振興方案依然在國會喬不攏，投資人信心潰堤，美股期貨盤一度又重挫5％觸及熔斷機制。

聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)周日發出驚人之語，警告隨著疫情不斷升溫，美國第二季國內生產毛額(GDP)恐巨幅萎縮50％，失業率更飆升到30％。

華興證券股票銷售暨交易部門主管梅納德(Andy Maynard)表示，「美股期貨盤周一原本因參院出現政治僵局導致經濟振興方案卡關而湧現失望性賣壓。」

(工商 )